РИАМО - 28 окт. На реализацию программы «Безопасный город» в бюджете столицы на ближайшие три года заложили порядка 134 миллиардов рублей, из которых около 50 миллиардов — на следующий год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на общегородском расширенном совещании по обеспечению правопорядка отметил, что для обеспечения безопасности мегаполиса с населением свыше 12 миллионов человек необходимо объединение усилий граждан, правоохранителей и общественных организаций.

«Мировое сообщество признало заслуги Москвы в сфере безопасности. В 2019 году российская столица вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности. Об этом свидетельствуют данные ежегодно обновляемого рейтинга безопасности городов», - сказал Шапошников.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов добавил, в текущем году в столице горожане совместно с полицейскими более 40 тысяч раз участвовали в оперативно-профилактических мероприятиях, свыше 80 тысяч раз привлекались к охране общественного порядка во время массовых мероприятий.

«В этом году с помощью городской системы видеонаблюдения раскрыто свыше 3 тысяч преступлений, в том числе 34 убийства, 89 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 163 разбойных нападения, а также 360 грабежей. Ежегодно эффективность применения системы видеонаблюдения в раскрытии преступлений увеличивается на 12-15 процентов», - уточнил Баранов.

Во время проверок в текущем году было раскрыто 140 преступлений и задержано 45 лиц, находящихся в розыске, составлено 18 тысяч административных протоколов о нарушении миграционного законодательства. В результате принятых мер на 17% сократилось число преступлений, совершаемых в жилом секторе Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что важной оценкой работы правоохранительных органов является отношение к ней москвичей. За несколько лет доверие горожан к полиции выросло. Сначала положительные оценки работе правоохранителей составляли менее трети при опросе жителей столицы, а сейчас уже две трети.

Столичный градоначальник также вручил награды сотрудникам правоохранительных органов. Почетное звание «Почетный работник правоохранительных органов города Москвы» получил старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Чертаново Северное Москвы Валерий Докторов.

Почетной грамотой правительства Москвы наградили начальника штаба народной дружины района Южное Медведково СВАО ГКУ «Московский городской штаб народной дружины» Владимира Пустовалова, председателя совета общественных пунктов охраны порядка ЦАО ГКУ «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» Юрия Милованова.

Благодарность мэра Москвы получили начальник отдела анализа оперативной обстановки и реагирования ГКУ «Московская безопасность» Константин Шевляков и начальник экспертного отдела лингвистических экспертиз и исследований ГБУ «Московский исследовательский центр» Игорь Огорелков.