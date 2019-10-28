РИАМО – 28 окт. Повреждения контактной сети стало причиной задержки трамваев на Чертановской улице на юге Москвы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«На Чертановской улице из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи №№1, 16. Маршруты временно изменены», – говорится в сообщении.

Горожан призвали быть внимательными и учитывать информацию о задержке трамваев при планировании собственного маршрута.

Вместо трамваев на участке запустили автобусы.