РИАМО – 28 окт. В столице создали криминальную карту, на которой отметили места, где совершаются преступления в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Получили карту, на ней, по сути дела, отмечены транспортные узлы Москвы, крупные торговые центры. Начали системно работать над этими криминальными зонами – улучшать освещение, видеонаблюдение, работу оперативных служб, и ситуация там стала значительно улучшаться», – пояснил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском расширенном совещании по обеспечению правопорядка в Москве.

Многие горожане самыми важными считают те правонарушения, которые происходят в непосредственной близости к их месту жительства. Такие не всегда серьезные, но важные для москвичей нарушения закона тоже необходимо контролировать не только на уровне участковых, но и на уровне города.

С 2010 года в городе отмечается снижение количества разбоев, грабежей, угонов авто и убийств, но в то же время выросло число киберпреступлений.