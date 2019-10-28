РИАМО - 28 окт. Управление Роспотребнадзора по Московской области за девять месяцев провело 651 плановую и внеплановую проверку школ и 49 организаторов питания, показатели микробиологической безопасности не соответствовали нормативам в 2,6% проб блюд в школах, по калорийности не соответствовали 2,4% проб, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Московской области образовательный процесс осуществляют 1573 общеобразовательные организации, обучается в школах в текущем учебном году более 850 тысяч школьников. Условия для организации горячего питания созданы во всех общеобразовательных организациях. В школах функционируют 1530 пищеблоков и 206 буфетов-раздаточных. В 146 школах области пищеблоки являются структурными подразделениями образовательных организаций, в остальных 1427 питание организовано в формате аутсорсинга», — говорится в сообщении.

При подготовке образовательных организаций к новому учебному году на основании предписаний управления Роспотребнадзора по региону проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 115 пищеблоков школ.

В 2019-2020 учебном году по итогам первой четверти горячее питание получают 90,1% школьников. Питание в школах осуществляется на основе примерного цикличного меню, согласованного с управлением. В большинстве муниципальных образований меню единое для всех школ города/округа.

«За девять месяцев текущего года проведена 651 плановая и внеплановая проверка в отношении образовательных организаций и в отношении 49 организаторов питания. В ходе проверок школ широко используются лабораторные и инструментальные методы контроля готовых блюд и продовольственного сырья. Доля таких проверок составляет более 72%», - добавляется в материале.

Было исследовано 84 пробы сырьевой продукции, отобранных непосредственно в образовательных организациях по всем видам нормируемых показателей, из них нестандартных две пробы по санитарно-химическим показателям (2,4%). Из 762 проб готовой пищи по показателям микробиологической безопасности не соответствовали нормативам 2,6%. На калорийность блюд не соответствовали требованиям девять проб (2,4%) из 378 исследованных проб.