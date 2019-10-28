РИАМО - 28 окт. Преступлений, связанных с продажей баз данных, телефонными мошенничествами, на территории столицы становиться больше, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы видим торговлю базами с персональными данными, использование электронных платежей в целях совершения преступлений, телефонное мошенничество и многие другие виды преступлений, о существовании которых мы даже и не подозревали», — сказал мэр столицы Сергей Собянин на общегородском расширенном совещании по обеспечению правопорядка в Москве.

Он уточнил, что Главному управлению МВД РФ по Москве и правительству города необходимо создавать новые возможности, новые технологии для борьбы с данными видами преступлений.

По словам мэра, уже подписано соответствующее соглашение со столичной полицией, по которому правоохранители должны использовать информационные технологии в большей степени, чем все остальные, чтобы быть на шаг впереди и быть готовыми к вызовам современности.