РИАМО - 28 окт. Уровень преступности на территории столицы с 2010 года значительно снизился, так, количество разбоев и грабежей в городе уменьшилось в пять раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также угонов машин и ограблений квартир стало меньше в четыре раза, а число убийств сократилось вдвое.

«Такими показателями может гордиться любой город мира. Сегодня Москва является одним из самых безопасных мегаполисов среди крупных городов Европы, Америки, Азии», - сказал мэр города Сергей Собянин на общегородском расширенном совещании по обеспечению правопорядка в Москве.

Он подчеркнул, что данные показатели - это заслуга тех, кто занимается охраной правопорядка, развитием города в целом, формирует экономические, социальные, политические и правоохранительные тренды, которые обеспечивают позитивное устойчивое развитие столицы.

Также в течение года в городе провели эксперименты по распознаванию лиц с помощью систем видеонаблюдения. Благодаря этому удалось задержать десятки человек, находившихся в розыске.

«И сегодня мы уже приступили к серьезной системной работе по внедрению систем видеонаблюдения в метрополитене и уличных видеокамер. Но мы понимаем, что большое количество преступлений совершается не только на улицах Москвы, но и в торговых центрах, увеселительных заведениях и так далее», — добавил Собянин.

По его словам, перед столичными властями стоит задача интеграции всей системы видеонаблюдения в городе, что значительно повысит ее эффективность.

В городе отметили уменьшение числа преступлений, связанных с наркотиками. Тем не менее число смертей от запрещенных веществ не сократилось, а увеличилось.

По словам столичного градоначальника, это говорит о необходимости пересмотреть работу, системно подходить к проблемам в области борьбы с наркопреступностью. Сегодня есть возможность выявить точки, где торгуют запрещенными веществами, ею необходимо пользоваться при борьбе с наркоторговлей.

Кроме того, Собянин выразил благодарность родителям школьников, которые все чаще дают согласие на проверку детей на употребление наркотиков. На сегодняшний день уже больше 90% учащихся школ ежегодно проходят такие тесты.

Мэр также поблагодарил сотрудников полиции и Росгвардии за обеспечение общественного порядка во время множества культурных мероприятий, проходивших в столице в этом году.