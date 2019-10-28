РИАМО – 28 окт. На 11% с 2010 года в столице снизилось количество преступлений, совершаемых приезжими, но все равно они составляют 60% от общего числа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По-прежнему большое количество – около 60% всех преступлений – совершается не москвичами, а приезжими. В то же время число преступлений, совершаемых мигрантами из дальнего и ближнего зарубежья, сократилось с 25% до 14%» – отметил мэр города Сергей Собянин на общегородском расширенном совещании по обеспечению правопорядка в Москве.

Собянин подчеркнул, что системная работа с московскими хостелами, гостиницами и работодателями помогла улучшить систему учета иностранных граждан в городе.

«Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше, исходя из того миграционного потока, который мы наблюдаем. Это очень важно не только с точки зрения охраны правопорядка, но и с точки зрения соблюдения трудовых прав наших граждан», – заявил мэр.

Он добавил, что мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем российские рабочие.

«Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву работать, был зарегистрирован, платил налоги так же, как и москвичи», – сказал столичный градоначальник.