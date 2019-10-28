РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 29 октября временно не будет воды и тепла в нескольких многоквартирных домах из-за плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управление теплоснабжением на вторник, 29 октября, запланировало ремонтные работы в микрорайоне Климовск. Во время проведения работ, с 9:00 до 12:00, не будут подаваться отопление и вода в многоквартирные дома по адресам: улица Садовая, дома №№22, 26, 28, 30; улица Школьная, дома №№40, 43А и 49», – говорится в сообщении.

В этот же период по адресам: улица Садовая, дом №16; улица Школьная, дом №38; Красная, дом №8; Рябиновый проезд, дома №№1, 3, 5 не будет горячей и холодной воды, а в доме №24 по улице Садовой будет приспущено отопление.