РИАМО - 28 окт. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и рекомендовала его принять, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Фонд сбалансирован. Комиссия рекомендует Мосгордуме принять законопроект в первом чтении, а при отсутствии поправок - в целом», - сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Проект закона подготовлен с учетом требований Бюджетного кодекса и других федеральных нормативных актов.

Планируемый объем доходов бюджета Московского городского фонда ОМС в 2020 году составляет 331 миллиард рублей, в 2021 году - 349,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 367,5 миллиардов рублей.