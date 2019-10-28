РИАМО - 28 окт. В подмосковных лесах выросли фиолетовые рядовки - одни из самых вкусных поздних осенних грибов, этот гриб также известен под названием голой леписты, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Рядовки насчитывают около 2,5 тысяч видов, образуя большое семейство, включающее как съедобные, так и несъедобные и ядовитые грибы.

«Это сапрофитный гриб, который растет на опавшей, подгнившей листве. Часто встречается в Подмосковье в хвойных и смешанных лесах, в основном группами. Изредка встречаются «ведьмины круги» - кольца диаметром 40-50 метров!» - говорится в материале.

Съедобные виды рядовок собирают с августа по декабрь. Пик урожайности приходится на вторую половину сентября и продолжается до первых заморозков в ноябре.

«Запах рядовок говорит о многом: если он неприятный, имеет мучнистый или дустовый аромат – гриб ядовитый. Съедобные грибы очень ароматные. Они пахнут анисом», - добавляется в сообщении.

Опытные грибники отмечают, что рядовки очень вкусны в маринованном виде, а также в качестве отдельного блюда и как гарнир к мясу.

При этом стоит иметь в виду, что в фиолетовой рядовке содержится опасное для человека вещество - гемолизин. Оно полностью разрушается только при термической обработке грибов. Грибнику в лесу стоит собирать только те грибы, в которых он уверен.