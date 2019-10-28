РИАМО - 28 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль получил данные от Корпорации по малому и среднему бизнесу и ФНС о росте юридических лиц в стране, данных о закрытии 700 тысяч юрлиц нет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России писала, что за последний год в стране закрылось 668 тысяч юридических лиц. Причиной данного стало ухудшение экономических условий в России.

«Там другие данные, по которым констатируется рост», - сказал Песков.

По его словам, приведенные ранее министерством экономического развития РФ данные о закрытии такого большого количества юрлиц не подтверждаются.