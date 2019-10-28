РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. В подмосковных Люберцах отметили День бабушек и дедушек России, в его рамках глава округа Владимир Ружицкий вручил трем парам-юбилярам семейной жизни подарки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в Люберецкой картинной галерее прошел праздник в честь Дня бабушек и дедушек в России. Туда пригласили пенсионеров округа, участников программы «Активное долголетие».

«Я искренне хочу вас поздравить с Днем бабушек и дедушек. Желаю долголетия вам, крепкого здоровья вам, вашим детям и внукам, счастья, задора. Также у нас есть две пары – «золотые» юбиляры семейной жизни, которые вместе уже 50 лет, и одна «бриллиантовая» пара, которая жената уже 60 лет», – сказал Ружицкий.

Он поздравил юбиляров семейной жизни и вручил им грамоты и подарки.

После этого для пенсионеров прошел концерт с участием руководителя Люберецкого театра оперетты Александра Чайки и детских коллективов города.

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. Дату выбрали потому, что в конце октября славяне отмечали Осенние Деды – праздник, который помогал укрепить связь с предками и объединить поколения.