РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 окт. Жители подмосковного Красногорска 1 ноября смогут присоединиться к акции «Большой этнографический диктант», площадку организуют в областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Во всех регионах России 1 ноября пройдет «Большой этнографический диктант», результаты которого подведут ко Дню Конституции. Диктант будет проведен ФАДН России совместно с министерством национальной политики Удмуртской Республики в рамках реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.

«Первого ноября в Московском областном филиале РАНХиГС (Красногорск, улица Речная, дом №8, корпус 1) состоится «Большой этнографический диктант». Акция пройдет в четвертый раз во всех регионах России и в ряде стран зарубежья», – говорится в сообщении.

Участниками диктанта могут стать жители России и иностранные граждане, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

«Задание будет состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта федерации. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100», – говорится в сообщении.

Регистрация участников начнется в 10:00, сам диктант – в 11:00.

Индивидуальные результаты можно будет узнать на официальном сайте диктанта 12 декабря.