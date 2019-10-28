РИАМО - 28 окт. К участию в столичном проекте «Плей-лист #Мосартист | Музыка в парках» пригласили исполнителей собственных песен, музыкальные композиции финалистов конкурса будут звучать в парках, на катках, их разместят в сервисе «Яндекс.Музыка», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этот проект — отличная возможность для талантливых, но малоизвестных музыкантов громко заявить о себе. Хотя подать заявку на участие в проекте может и популярный исполнитель. Среди участников и победителей прошлых сезонов Влад Соколовский, Андрей Гризли, Батишта, группа «Те100стерон» и другие», - говорится в сообщении.

Директор Московского продюсерского центра Андрей Петров отметил, что столица предоставляет молодым музыкантам возможность попасть плей-лист парков, быть услышанными горожанами, заявить о себе.

Конкурс проведут в два этапа. В первом будут отобраны онлайн-заявки, а во втором компетентное жюри прослушает треки. В его составе - представители ведущих музыкальных компаний России. Определять победителей будут по трем основным критериям: качество записи, оригинальность и отражение зимней темы в треке.

Каждый год свои работы на проект присылают молодые музыканты из десятков городов — от Прибалтики до Дальнего Востока.