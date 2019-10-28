РИАМО – 28 окт. Днем в понедельник в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 16 метров в секунду, температура там составляет 5,9 – 8,7 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 15:00 в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 8,1-9,2 градуса; Северном – 5,9-8,8 градуса, Северо-Восточном – 5,6-8,2 градуса, Восточном – 6,8-7,8 градуса, Юго-Восточном – 7,8-8,6 градуса, Южном – 7,3-8,6 градуса, Юго-Западном – 7-8,4 градуса, Западном – 7,2-8,4 градуса, Северо-Западном – 6,4-8,5 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде – без осадков, температура – 5,1 градуса. На территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха – 5,9-8,7 градуса, местами порывы ветра до 16 метров в секунду.

Накануне в Московском регионе были зафиксированы штормовые порывы ветра до 22 метров в секунду. Сильный ветер также ожидается 30 октября.