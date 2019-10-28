РИАМО - 28 окт. На территории Подмосковья и Москвы на 30 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московском регионе объявили с 00:00 30 октября до 00:00 31 октября. До 30 октября оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также в Костромской и Ивановской областях Центрального федерального округа.

В Московском регионе 30 октября будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами образуется гололедица. Порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду. Температура в течение суток – минус 1 – плюс 1 градус.