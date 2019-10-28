РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Представители садоводческих некоммерческих товариществ Подольска 31 октября смогут узнать о порядке передачи электрических сетей на баланс электросетевой компании, говорится в сообщении пресс-службы «Россети Московский регион», ЮЭС (бренд ПАО «МОЭСК»).

Специалисты компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») организуют встречи для представителей СНТ, ДНП и КП, где разъяснят упрощенный порядок передачи электрических сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на баланс компании. Среди основных целей инициации данного процесса – снижение аварийности в распределительной сети за счет проведения плановых, системных ремонтных работ и реконструкции для повышения качества и надежности электроснабжения садовых товариществ.

«Садоводам расскажут о смягчении требований к процессу передачи сетей на баланс электросетевой компании. В результате принятия садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс электросетевой компании дальнейшее оперативно-технологическое, ремонтное обслуживание энергообъектов возьмут на себя профессионалы – специалисты компании «Россети Московский регион», – говорится в сообщении.

Кроме того, после передачи сетей каждый владелец участка в СНТ будет платить только за свое электричество по государственному тарифу, а за электрохозяйство и отключение неплательщиков – отвечать энергетики.

«В Подольске встреча пройдет 31 октября с 13:00 до 17:00 на улице Орджоникидзе, дом №27», – отмечается в материале.

В настоящее время в адрес Южных электрических сетей поступило 325 заявлений о безвозмездном принятии на баланс, в зону ответственности энергетиков южного филиала компании перешло свыше 170 объединений садоводов.

«Среди обязательных условий передачи остались: наличие соответствующей заявки, которую можно подать либо через личный кабинет на сайте, либо в одном из клиентских офисов компании; одобрение передачи сетей в соответствии с законодательством со стороны других членов СНТ и КП; корректно работающий прибор учета любой модификации; технологическое присоединение к ПАО «МОЭСК»; подтвержденное право собственности на участок или дом; реестры фактически запитанных потребителей, отсутствие ограничений по доступу к объектам электросетевого хозяйства», – подчеркивается в сообщении.