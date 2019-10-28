РИАМО - 28 окт. В Москве принято решение продлить до 17 ноября сезон проката велосипедов и работу городского оператора «Велобайк», сообщается на едином транспортном портале столицы.

«Обычно официальной датой закрытия является 1 ноября. В этом году по многочисленным просьбам горожан сезон продлен до 17 ноября включительно», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Стартовал сезон проката велосипедов и электросамокатов 25 апреля, а официальной датой его закрытия должно было стать 1 ноября. Горожане сами попросили о его продлении.

По словам Ликсутова, на прокатных велосипедах в сутки совершается более 30 тысяч поездок. В текущем сезоне сеть городского велопроката впервые вышла за пределы МКАД, благодаря чему взять велосипед в аренду можно у пяти станций метро — «Косино», «Новокосино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Система городского велопроката «Велобайк» заработала в Москве в 2013 году. Тогда было доступно всего 79 точек с 550 велосипедами. На сегодняшний день в разных районах столицы работает уже 530 станций, где можно арендовать более 5 тысяч велосипедов. Всего с запуска проекта горожане и гости столицы брали велосипеды 13,5 миллиона раз.