РИАМО - 28 окт. В кассах Московского метрополитена появились 400 тысяч тематических проездных билетов «Единый» и 10 тысяч карт «Тройка», посвященных Самарской области, сообщил в понедельник журналистам начальник службы пассажирских сервисов столичной подземки Роман Прыганов.

«Сегодня мы участвуем в уникальном запуске нашего совместного проекта с Самарской областью - это реализация билетов «Единый» и карты «Тройка». Они выполнены в уникальном дизайне - в космической тематике, которая выбрана неслучайно, так как Самара является одним из мировых центров космической отрасли», - сказал Прыганов.

Он отметил, что тираж тематических билетов «Единый» составил 400 тысяч экземпляров, карт «Тройка», посвященных Самарской области, выпустили 10 тысяч экземпляров.

«Это уже стало доброй традицией, когда мы выпускаем тематические билеты. И эта история очень популярна у пассажиров, некоторые даже коллекционируют их. Я считаю, это будет дополнительным толчком к популяризации Самарской области», - добавил Прыганов.