РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 окт. Арбитражный суд признал законным постановление Госжилинспекции Московской области о привлечении к административной ответственности УК «ККС» из подмосковного Красногорска, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Десятый арбитражный апелляционный суд признал законным и обоснованным постановление Госжилинспекции Московской области о привлечении ООО «ККС» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований, выразившееся в неоплате долга перед ресурсоснабжающей организацией», – говорится в сообщении.

Ранее «ККС» в Арбитражном суде оспорила решение надзорного ведомства о привлечении к административной ответственности по статье 14.1.3. части 3 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 300 тысяч рублей. Однако, рассмотрев апелляционную жалобу Госжилинспекции, 10-й арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

«Административное дело в отношении «ККС» возбудили по результатам проверки соблюдения лицензионных требований. Управляющая компания признавала наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией ПАО «Красногорская теплосеть», однако не оплачивала долг», – поясняется в материале.

В текущем году организация уже привлекалась к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. В обоих случаях привлечения к ответственности управляющая компания «ККС» имела задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, превышающую две среднемесячные величины обязательств по оплате договора ресурсоснабжения, несмотря на оплату жителями коммунальных услуг в полном объеме.

«Вступление в силу постановления Госжилинспекции дает основания для исключения сведений о домах, по которым установлена задолженность, под управлением «ККС» из реестра лицензий», – заключается в сообщении.