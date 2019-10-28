РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 окт. Два юных певца из подмосковных Котельников стали лауреатом и дипломантом международного конкурса вокального академического исполнительства Prima Voce, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс проходил в московском концертном зале библиотеки Ивана Бунина. В нем участвовали как совсем юные исполнители, так и студенты колледжей и консерваторий.

«27 октября учащиеся ДШИ имени Андреева Котельников стали призерами II Международного детско-юношеского конкурса вокального академического исполнительства Prima Voce. Роман Ткачук получил звание лауреата 3 степени, Софья Кузьменко – звание дипломанта 1 степени», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что юных вокалистов подготовили преподаватель Светлана Козлова и концертмейстер Юлия Савватеева.