РИАМО - 28 окт. В Москве у станции МЦК «Верхние Котлы» и одноименной платформы МЖД продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, общая площадь которой составляет восемь гектаров, работы выполнены почти на 70%, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Открытие платформы Верхние Котлы и станции МЦК позволило сократить пересадку с пригородных электропоездов на Московское центральное кольцо и организовать ее по принципу «сухие ноги». Теперь нужно пройти всего 50 метров по теплому переходу.

«В рамках благоустройства территорий, прилегающих к станции МЦК «Верхние Котлы» и одноименной железнодорожной платформе, были приведены в порядок существующие и оборудованы новые тротуары. Их замостят плиткой, площадь которой составит 17,1 тысячи квадратных метров», - говорится в материале.

На сегодняшний день эта работа завершена более чем на 80%. Кроме мощения плиткой тротуаров, также проводится обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части. На специально подготовленное основание укладываются два слоя асфальта площадью почти 39 тысяч квадратных метров каждый. Отделять тротуары от проезжей части будет бордюрный камень протяженностью 15,1 тысячи метров, который уже успели установить.

Кроме того, на прилегающей территории устанавливаются малые архитектурные формы, планируется разместить более 70 скамеек и урн. Также ведется монтаж современного освещения. Для этих целей уже проложили 5 тысяч метров труб, а в настоящее время начали устанавливать опоры освещения. Порядка 190 фонарей будут освещать территорию.

«В рамках благоустройства на прилегающей территории приводятся в порядок детские и спортивные площадки. Сейчас завершены работы по устройству основания для них, осталось нанести специальное ударогасящее покрытие и установить соответствующее оборудование», - отмечается в сообщении.

Кроме того, проводится и комплексное озеленение. На 70% уже выполнены работы по обустройству газона, общая площадь которого составит 37,3 тысячи квадратных метров. Также на осень 2019 года запланирована высадка порядка 170 деревьев, а на весну 2020-го — более 600 кустарников.

«Благодаря платформе Верхние Котлы снизилась нагрузка на Павелецкий вокзал и станцию Нижние Котлы, а также на метро «Павелецкая» и «Нагатинская». Ожидается, что пассажиропоток ТПУ «Верхние Котлы» к 2025 году в часы пик составит около 18 тысяч человек», - подчеркивается в сообщении.

Для удобства тех, кто пересаживается на общественный транспорт, планируется установить семь современных остановочных павильонов, чтобы можно было с комфортом ожидать свой автобус.