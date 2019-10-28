РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Две девушки украли фигуру футболиста, установленную у жилого дома в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск к годовщине чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

Инцидент произошел в понедельник возле дома №11 по улице Генерала Смирнова.

«В понедельник в 10:00 две девушки украли установленную фигуру футболиста с газона многоквартирного дома №11. В настоящее время девушек уже задержали, а фигуру вернули на место», - сказал Макаров.

В июне текущего года активисты по данному адресу установили фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей сборной России. Фигуру установили к годовщине чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году.