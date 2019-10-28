РИАМО - 28 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе работы по созданию двух детских медцентров, а также двух крупных образовательных центров в Подмосковье, сообщается на сайте Кремля.

«Еще хотел сказать по двум направлениям, о которых в январе вам докладывал. Вы давали поручение проектировать два детских медцентра, детские больницы – тоже в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это в Красногорске детская больница и в Балашихе. Мы в этом году заканчиваем проектирование одной и заходим в экспертизу по другой. Поэтому тоже хотелось бы вашей поддержки по этому направлению», - сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что в регионе продолжается работа по созданию центров для одаренных детей.

«Активно работаем с «Сириусом». Они такую серьезную планку задали при вашей поддержке, Владимир Владимирович. Мы хотели бы тоже поддержку и работаем здесь по созданию двух центров», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что образовательные центры по типу «Сириуса» создаются при Физтехе в Долгопрудном и гимназии Примакова.

«Мы хотим туда приглашать и давать возможность бесплатно обучаться талантливым, одаренным детям. Для этого нужны кампусы, и нужно увеличить вместимость этих двух школ. Вот такая стоит задача перед нами», - заключил Воорбьев.