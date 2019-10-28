РИАМО - 28 окт. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике в понедельник поддержала и рекомендовала принять проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении, передает корреспондент РИАМО.

«Бюджет - это документ, который положен в основу экономического развития Москвы. Прошу проголосовать за проект заключения», - сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Планируется, что в 2020 году доходы Москвы увеличатся на 8% по отношению к 2019 году, в 2021-2022 годах ожидается рост доходов на 9,5% ежегодно. Увеличение доходов будет обеспечено расширением налогооблагаемой базы вследствие роста экономики, повышения предпринимательской активности и оплаты труда.

Ожидается, что опережающими темпами будут расти поступления налогов, напрямую зависящие от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц.

Стабильность доходной базы бюджета мегаполиса будет достигнута благодаря глубокой отраслевой диверсификацией экономики. В Москве поступления в бюджет равномерно распределены по обширному спектру видов деятельности. Вместе с этим постоянно увеличивается вклад в экономику таких отраслей, как финансово-кредитная деятельность, ИТ и связь, наука, торговля, транспорт.

Также московские власти отметили, что вклад малого и среднего предпринимательства в доходы городского бюджета уверенно растет. Предполагается, что поступления от МСП составят порядка 25% доходной части бюджета, что в 1,6 раза превысит показатели крупнейших налогоплательщиков.

Согласно законопроекту, в 2020 году доходы городского бюджета составят более 2,79 триллиона рублей, расходы – 3,15 триллиона рублей (дефицит – 351,3 миллиарда рублей). В 2021 году ожидаются доходы в размере свыше 3,06 триллиона рублей, расходы - более 3,27 триллиона рублей (дефицит – 214,1 миллиарда рублей). В 2022 году планируемый объем доходов бюджета составит более 3,35 триллиона рублей, расходов – свыше 3,37 триллиона рублей (дефицит – 22,8 миллиарда рублей).