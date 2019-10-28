РИАМО - 28 окт. Зарайский суд Московской области арестовал до 23 декабря студента колледжа Бориса Банина за подготовку нападения на однокурсников, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мособлсуда.

«Решением Зарайского суда Московской области Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц, отправлен под арест до 23 декабря», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Зарайске задержали 18-летнего студента одного из местных колледжей. Он планировал убийство однокурсников и преподавателя из-за конфликта с ними. По данному факту возбуждено уголовное дело.