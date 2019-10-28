РИАМО - 28 окт. Проблему 60 тысяч обманутых дольщиков удалось решить в Подмосковье за пять лет, в числе обманутых остаются 27 тысяч участников долевого строительства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Воробьевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Что касается жилья: мы строим с Москвой больше всех – это хорошо известный факт. Но вы совершенно правы, что в предыдущие годы – это 2005-2015 годы – накопилась серьезная проблема по обманутым дольщикам. За пять с небольшим лет мы решили проблему 60 тысяч дольщиков, и осталось еще 27 тысяч», - сказал Воробьев.

Он добавил, что по данному направлению подмосковные власти активно работают с ДОМ.РФ и Минстроем.

«Одно из писем, которое я подготовил и хотел просить вас о поддержке, – это по обманутым дольщикам. <…> Кстати, на прямой линии, помните, вам задали вопрос, уже после прямой линии, по комплексу «Новокосино». Один дом из двух мы сдаем, а следующий тоже, соответственно, готовится к достройке. Большая программа, у нас осталось еще 27 тысяч дольщиков – к нашему сожалению, больше всех в стране. Поэтому здесь очень важно получить поддержку», - отметил Воробьев.