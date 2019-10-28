РИАМО - 28 окт. Крупный игровой комплекс площадью 450 квадратных метров открыли во дворе дома №33 на проспекте Мира в Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Детская площадка оборудована игровыми элементами, подходящими разным возрастам. Есть спортивная зона. Для комфорта и безопасности комплекс оснастили светодиодным освещением, резиновым покрытием и камерами видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Проект был реализован в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье».

На сегодняшний день в городе функционируют 215 детских площадок. Модернизация устаревших детских площадок производится согласно запросам жителей.

За пять лет действия программы губернатора Московской области по благоустройству дворовых территорий было отремонтировано около 100 дворов. В следующем году планируется модернизировать более 20 дворов, включая детские площадки.

Система отбора детских площадок для благоустройства останется неизменной. Более половины объектов будут выбраны на основе голосования жителей на портале «Добродел». Список дополнят дворы, фигурирующие в личных заявках жителей городского округа.