РИАМО – 28 окт. На территории промзоны «Грайвороново» на юго-востоке столицы в рамках реорганизации обустроят пешеходный бульвар, на всей протяженности которого высадят порядка 1 тысячи кустарников и деревьев, сообщает «Интерфакс».

«Проект планировки нового района на месте промышленной зоны предполагает создание «зеленого» пешеходного бульвара общей площадью около 7,5 гектаров», — сказала главный архитектор проекта градостроительного бюро MASTER’S Plan Ольга Мельникова.

Она отметила, что первый участок Центрального бульвара, протяженность которого составит 600 метров, а ширина — 30-50 метров, расположится от Рязанского проспекта до Проектируемого проезда №306. Вторая часть пешеходной зоны протянется от 2-го Вязовского проезда до Окской улицы.

Ожидается, что бульвар станет точкой притяжения для жителей нового района.

«На первых этажах домов, расположенных вдоль пешеходной улицы, будут обустроены кафе, площадки для отдыха, небольшие магазинчики и другие объекты стрит-ритейла с широкой общественной функцией, где жители домов смогут встречаться, гулять и проводить различные мероприятия», — отметила Мельникова.

Проект реорганизации промзоны № 56 «Грайвороново» предусматривает развитие порядка 44,5 гектаров территории. Там появится общественно-жилая застройка: жилые комплексы, социальные учреждения, общественно-деловые объекты.