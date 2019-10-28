РИАМО - 28 окт. Подмосковная социальная программа «Активное долголетие» охватывает порядка 2 миллионов человек, в рамках программы предусмотрены развлекательные и образовательные мероприятия, а также диспансеризация пенсионеров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Воробьевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Что касается социальной направленности, у нас большая программа в Московской области. С 1 октября открыли «Активное долголетие». Это не только льготы – их у нас где-то на 35 миллиардов рублей для пенсионеров. Это то, о чем вы говорите: чуткая власть и дополнительное внимание к пенсионерам. Это и туристические поездки, и занятия в клубах – модернизируем эти клубы, они пользуются большой популярностью», - сказал Воробьев.

Он добавил, что немаловажной частью программы является медицинское направление.

«И конечно, здоровье: передвижные комплексы, которые мы получаем по нацпроектам, позволяют нам не только приглашать к себе в поликлинику, но и выезжать туда – на предприятия, в частности, – где можно провести диспансеризацию. Порядка 2 миллионов человек касается эта программа «Активное долголетие», и мы очень внимательно к ней относимся», - отметил Воробьев.