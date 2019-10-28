РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. В подмосковном Подольске на Большой Серпуховской улице произошло ДТП, столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«Авария произошла в понедельник, 28 октября, около 12:30 на Большой Серпуховской улице у ТЦ «Капитолий». Легковая машина Opel столкнулась с русским автомобилем», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате дорожной аварии никто не пострадал, только у автомобилей были повреждения.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 14:12, на данном участке дороги движение транспорта затруднено.