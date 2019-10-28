РИАМО - 28 окт. В ходе рейда, проведенного инспекторами экологического надзора вместе с сотрудниками ОМВД России по Одинцовскому округу, была пресечена организация незаконной свалки в селе Жаворонки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Свалку устраивали прямо в прибрежной защитной полосе реки Малая Вяземка. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Специалистами отобраны пробы отходов для проведения лабораторного анализа и последующего расчета ущерба, нанесенного окружающей среде.

«В ходе рейда у нарушителей были изъяты шесть самосвалов. <…> Техника отправлена на спецстоянку, ее водители уже оштрафованы. Полицейские начали доследственную проверку», - говорится в сообщении.

Ранее уже встречались нарушения нарушения правил обращения с отходами в водоохранной зоне Малой Вяземки. Так, в сентябре 2019 года Минэкологии Подмосковья привлекло к ответственности компанию «Просервис», сотрудники которой отсыпали земельный участок строительными отходами. Часть из них также оказалась в прибрежной защитной зоне реки. По настоянию министерства территориальное управление Большие Вяземы Одинцовского городского округа организовало ликвидацию свалки.