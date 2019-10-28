РИАМО - 28 окт. Московской области удается привлекать на свою территорию как отечественных, так и иностранных инвесторов, крупные инвестпроекты реализуются в Солнечногорске, Подольске, Сергиево-Посадском округе, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Воробьевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«У нас по текущему году плюс 8% мы идем по бюджету – порядка 750 миллиардов наш бюджет. Хотелось бы больше, конечно, область большая, но такая прибавка каждый год для нас стратегически важна», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест являются приоритетом для подмосковных властей.

«Слава богу, открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе (городской округ Солнечногорск – ред.), отечественные компании, интернет-торговля Wildberries серьезные деньги инвестирует – в Подольске создала порядка 6 тысяч рабочих мест и дальше инвестирует. В Загорске трубный завод. То есть и иностранцы, и отечественные производители в область идут», - добавил Воробьев.

По его словам, для привлечения инвесторов в Подмосковье разработали различные программы поддержки.

«Очень важным было решение, которое вы приняли: дать возможность губернаторам без конкурсов, без торгов предоставлять земельные участки. Это, конечно, сокращает сроки, облегчает, дает дополнительные преимущества нам, когда мы с инвестором разговариваем», - отметил Воробьев.

Он также сообщил, что в Московской области насчитывается 7,6 миллиона жителей, в этом году население региона увеличится на 76-79 тысяч человек.