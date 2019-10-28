Насколько ты фанат анимации?
10 вопросов | Пройден 19 раз
Проверь, как хорошо ты знаешь мир героев «Союзмульфильма», Pixar и Disney.
Насколько ты фанат анимации? (1/10)
Как звали хозяйку диснеевского кота Тома из «Том и Джерри», лицо которой показали только в одной серии?
Насколько ты фанат анимации? (2/10)
У кого из мультяшных героинь есть татуировки, в том числе, с именем любимого? Она же не раз украшала обложку журналов Maxim и Playboy.
Насколько ты фанат анимации? (3/10)
Какая комбинация цифр и букв встречается в мультфильмах Pixar и Disney?
Насколько ты фанат анимации? (4/10)
Кто из героев мультфильма играет на укулеле?
Насколько ты фанат анимации? (5/10)
Персонажи какого мультфильма носят какой-нибудь аксессуар на шее: бусы, шарф или ожерелье?
Насколько ты фанат анимации? (6/10)
Кто из героев и какой жест руками делает по ходу сюжета мультфильма?
Насколько ты фанат анимации? (7/10)
Какой цвет в одежде любил Волк из «Ну, погоди!»?
Насколько ты фанат анимации? (8/10)
Какой технический прием позволяет мультяшкам говорить таким комичным голосом?
Насколько ты фанат анимации? (9/10)
Как звали галчонка из Простоквашино?
Насколько ты фанат анимации? (10/10)
В «Симпсонах» одного из героев озвучивал популярный певец. Кто он?
Поклонник мультяшек
Очень хорошо! Ориентируешься в мире анимации лучше, чем в своем смартфоне.
Мультзнаток
Круто! Ты часами проводишь перед экраном и знаешь всех диснеевских героев.
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