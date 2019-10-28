Насколько ты фанат анимации? 10 вопросов | Пройден 19 раз Проверь, как хорошо ты знаешь мир героев «Союзмульфильма», Pixar и Disney. Начать тест

Насколько ты фанат анимации? (1/10) Как звали хозяйку диснеевского кота Тома из «Том и Джерри», лицо которой показали только в одной серии? Фото скриншот © Мэмми Тетушка Салли Злая мамочка Мамочка-два-тапочка

Насколько ты фанат анимации? (2/10) У кого из мультяшных героинь есть татуировки, в том числе, с именем любимого? Она же не раз украшала обложку журналов Maxim и Playboy. Фото giphy.com © Мардж Симпсон Суперзлодейка Скарлетт Джессика Рэббит, жена кролика Роджера Покахонтас

Насколько ты фанат анимации? (3/10) Какая комбинация цифр и букв встречается в мультфильмах Pixar и Disney? Фото giphy.com © B 1923 - город и год основания студии Disney CA 91506 - адрес штаб-квартиры Disney А113 - номер аудитории, где студенты Калифорнийского университета обучаются графическому дизайну и анимации М76 - номер хайвея до студии Disney

Насколько ты фанат анимации? (4/10) Кто из героев мультфильма играет на укулеле? Фото giphy.com © Гомер Симпсон Суперзлодей Грю Губка Боб Квадратные Штаны Миньон Кевин

Насколько ты фанат анимации? (5/10) Персонажи какого мультфильма носят какой-нибудь аксессуар на шее: бусы, шарф или ожерелье? Фото giphy.com © Тайная жизнь домашних животных Побег из курятника Винкс Моана

Насколько ты фанат анимации? (6/10) Кто из героев и какой жест руками делает по ходу сюжета мультфильма? Фото kinopoisk.com © Жест «дай пять!» - Губка Боб Большой палец вверх - Гомер Симсон Жест «кавычки» - Шрек Рукотворное сердце – миньон Стюарт

Насколько ты фанат анимации? (7/10) Какой цвет в одежде любил Волк из «Ну, погоди!»? Фото kinopoisk.ru © Серый Черный Розовый Зеленый

Насколько ты фанат анимации? (8/10) Какой технический прием позволяет мультяшкам говорить таким комичным голосом? Фото kinopoisk.ru © Оцифровка голоса Ускорение голоса Искажение голоса Динамический микрофон

Насколько ты фанат анимации? (9/10) Как звали галчонка из Простоквашино? Фото kinopoisk.ru © Хватайка Ктотамка Чирик У него не было имени

Насколько ты фанат анимации? (10/10) В «Симпсонах» одного из героев озвучивал популярный певец. Кто он? Фото скриншот © Билли Джоэл Фрэнк Синатра Майкл Джексон Фредди Меркьюри

Поклонник мультяшек Очень хорошо! Ориентируешься в мире анимации лучше, чем в своем смартфоне. Фото giphy.com © Поделиться результатом

Мультзнаток Круто! Ты часами проводишь перед экраном и знаешь всех диснеевских героев. Фото giphy.com © Поделиться результатом

Любитель чего-то посерьезнее Ты не знаешь мультяшных героев. Может быть, ты любишь аниме и комиксы? Фото giphy.com © Поделиться результатом

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