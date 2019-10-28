РИАМО – 28 окт. Завершено строительство творческой мастерской Зураба Церетели – детской школы искусств на улице Пятницкой в столице, прилегающая территория благоустроена, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Строительные работы завершены. Мосгосстройнадзор с участием центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») завершил комплексное обследование объекта. Было проверено качество отделочных и фасадных работ, устройство противопожарных систем, монтаж инженерного оборудования. Застройщику выданы замечания с конкретными сроками устранения», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он уточнил, что здание будет введено в эксплуатацию после устранения всех выявленных замечаний.

Двухэтажное здание школы искусств находится в исторической части с режимом объединенной охранной зоны памятников истории и культуры. Подъезд к зданию предусмотрен с Пятницкой улицы и Климентовского переулка.

На первом этаже размещены помещения для проведения мастер-классов, входной тамбур и вестибюль. На втором – творческая мастерская, которая также выполняет функцию выставочного зала с возможностью проведения крупногабаритных инсталляций.

В школе искусств будут обучаться живописи, графике и скульптуре юные художники со всей Москвы.