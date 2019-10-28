РИАМО - 28 окт. Строительство транспортной развязки в подмосковных Химках стартует в конце 2019 – начале 2020 года, объект должен быть готов в 2021 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Воробьевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В апреле вы были на «Энергомаше» – хорошо это помню – и дали поручение по поводу проектирования и строительства (транспортной развязки в Химках – ред.). Проектирование завершено, в нашу областную экспертизу мы сейчас проект завели и до конца года объявим конкурс и определим победителя. Таким образом, мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно начнем», - сказал Воробьев.

Он добавил, что технологический срок строительства объекта составляет порядка двух лет. Сдача развязки в эксплуатацию должна произойти в 2021 году.

«Наверное, самое сложное при строительстве в городе развязки – это подготовка территории, конечно. Но мы к этому тоже готовы: и энергетики, и газовики идут навстречу, понимают важность. Поэтому, Владимир Владимирович, сделаем все, чтобы исполнить ваше поручение», - отметил Воробьев.

Президент подчеркнул, что данная развязка очень необходима жителям Химок, поэтому все работы необходимо вести в ускоренном темпе.