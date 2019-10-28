РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 окт. Свыше 300 жителей подмосковного Красногорска стали участниками Единого дня диспансеризации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Единый день диспансеризации во всех поликлиниках горокруга Красногорск традиционно проходит в последнюю субботу месяца. В октябре он пришелся на 26 число. В рамках Единого дня диспансеризации проверили здоровье более 300 красногорцев», – говорится в сообщении.

Пройти диспансеризацию могут все граждане России старше 18 лет, для этого необходимо подойти в поликлинику по месту прикрепления и предъявить паспорт и полис ОМС. Виды обследования зависят от возраста пациента.