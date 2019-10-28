РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. На складе в поселке МИС Подольска изъяли около 24 тысяч бутылок контрафактной водки на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

В поселке МИС Подольска выявили факт незаконного хранения алкогольной продукции. Так, продукция с этикетками водка «Хортица», имеющая признаки подделки, находилась на складе и в грузовом автомобиле. Всего с места происшествия было изъято около 24 тысяч бутылок на сумму более 5 миллионов рублей.

«Изъятая в ходе осмотра места происшествия алкогольная продукция передана представителям АО «Росспиртпром» на ответственное хранение. Лицензия на право хранения алкогольной продукции, согласно сведениям Росалкогольрегулирования, не выдавалась. С целью дальнейшего проведения необходимых экспертиз с места происшествия были изъяты образцы обнаруженной алкогольной продукции. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело», – сказала Григорян.

Она отметила, что ход расследования находится на контроле Подольской городской прокуратуры.