РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 окт. Аварийные бригады быстрого реагирования оперативно ликвидируют последствия сильного ветра в Королева, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Из-за сильного ветра в ночь на понедельник из разных частей Королева поступают заявки на упавшие деревья.

«Сотрудники «Автобытдора» незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Работы были проведены на следующих улицах: Колхозная, Фрунзе, Дворцовый проезд, Папанина, Лесная», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что также на машину упала остановка, которую унесло ветром. По словам жителей, остановку уже вернули на место.