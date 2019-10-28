РИАМО - 28 окт. На текущей неделе в Подмосковье и Москве будет холодно, температура 31 октября может опуститься до минус 8 градусов, ожидается снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Среднесуточная температура в октябре превышала норму на 4-5 градусов, в некоторые дни – на 10 градусов. Был зафиксирован новый температурный рекорд. Погода больше соответствовала сентябрю, а ноябрь начнется с осадков и мороза.

«В ночные часы 29 октября существенных осадков не ожидается, термометры покажут плюс 1-3 градуса, по области — 0 – плюс 5, местами до минус 2. Скорость юго-восточного ветра — 5-10 метров в секунду. Днем коррективы в погоду внесет атмосферный фронт, небо затянет облаками, временами будет приниматься дождь, температура воздуха — 5-7 градусов, по области — 2-7. Ветер сменит направление на юго-западное, западное, скорость его — 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Тридцатого октября ожидается небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный — 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток – минус 1 – плюс 1 градус, по области – минус 3 – плюс 2, ночью местами до минус 5 градусов.

«Завершится месяц прохладной погодой. 31 октября ночью минус 2-4, по области — 0 – минус 5, местами до минус 8. Днем – минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снежок», — добавляется в сообщении.

Первого ноября станет немного теплее. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Ночью термометры покажут минус 3 – плюс 2 градуса, днем – минус 1 – плюс 4.

Автомобилистам следует позаботиться о замене летних шин на зимние.