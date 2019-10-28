РИАМО – 28 окт. В Подмосковье на Новорижском, Калужском, Киевском шоссе, Минском, Сколковском и Можайском направлениях, а также в Балашихе и Нахабине может начаться тестирование беспилотных машин, сообщает ТАСС.

«Планируется протестировать передвижение беспилотных автомобилей на городских дорогах, но в особенности важно провести тестирование на загородных трассах», - сказал представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Планируется, что участки дорог, на которых будет проводиться тестирование, оснастят специальным оборудованием позволяющим беспилотным автомобилям взаимодействовать с инфраструктурой — светофорами, пешеходными переходами и самой дорогой. По словам Федосеева, обмен данными обеспечат с помощью технологии V2X.

На сегодняшний день эксперимент с беспилотными авто проводят в Москве и Татарстане. Ранее «Автонет» уже выступал с предложением расширить его географию на Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Владимирскую, Нижегородскую, и Самарскую области, а также Краснодарский край и Чувашскую Республику.