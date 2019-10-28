РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 окт. 70 аптек на территории подмосковного Красногорска уже зарегистрировались в системе мониторинга движения лекарственных препаратов «Честный знак», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Проведена межведомственная масштабная проверка. Из 219 организаций нашего округа, имеющих лицензии на фармацевтическую деятельность, 62 прекратили свою деятельность, 70 уже зарегистрировались в системе «Честный знак», с остальными 87 ведется активная работа», – сказал замглавы администрации горокруга по социальной сфере Игорь Тельбухов.

Для регистрации в системе «Честный знак» предпринимателям необходимо закупить дополнительное оборудование и получить электронную подпись. Для этих целей во всех отделениях МФЦ на территории Красногорска составлен специальный график и открывается дополнительное окно.

С 1 января 2020 года все аптеки в России должны работать в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Цель нововведения – противодействие производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции, обеспечение потребителей качественными лекарственными препаратами.

«Аптечные организации, не выполнившие требования законодательства, не смогут осуществлять фармацевтическую деятельность, а нарушители будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов – от 5 до 10 тысяч рублей для должностных и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц», – заключается в сообщении.