РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Госавтоинспекция подмосковных Люберец с понедельника проводит акцию «Ребенок – пассажир, пешеход», в ходе которой инспекторы до 3 ноября будут пресекать нарушения ПДД со стороны юных пешеходов, говорится в сообщении службы БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 28 октября по 3 ноября в рамках информационно-профилактического мероприятия «Осенние каникулы» сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проведут акцию «Ребенок – пассажир, пешеход». Инспекторы особое внимание уделят профилактике и пресечению нарушений ПДД со стороны детей-пешеходов, а также водителей», – говорится в сообщении.

Целью акции является профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

«Уважаемые родители! Как можно чаще напоминайте своим детям правила безопасного поведения на дорогах. Контролируйте местонахождения своих детей и будьте сами примером в выполнении ПДД. При перевозке детей автомобильным транспортом используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности», – заключается в сообщении.