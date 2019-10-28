РИАМО – 28 окт. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый конкурс в преддверии столичного фестиваля «День народного единства», для подписчиков в соцсетях приготовили наборы сладостей.

Фестиваль «День народного единства» пройдет на городских площадках со 2 по 4 ноября. Рестораторы-участники фестиваля предложат гостям разнообразные горячие блюда из рыбы, мяса и овощей, оригинальную выпечку. Также проведут 30 бесплатных экскурсий от проекта «Гуляем по Москве».

Конкурс проводится в группе «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте». Участнику розыгрыша нужно написать в комментарии «КОНКУРС РИАМО», и бот определит, выиграл ли подписчик набор или стоит попробовать еще раз. У каждого есть три попытки в день стать победителем и забрать один из сладких наборов. Бот также подскажет, как заработать дополнительные ходы.

Участников конкурса ждут 15 призов.

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