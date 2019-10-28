26 октября 2019 года закрылась самая короткая ветка Московского метрополитена – Каховская линия, которая была отмечена номером 11а на схемах. Ветка была закрыта для реконструкции станций и включения их в состав Большой кольцевой линии. Этот участок вновь откроется для жителей Москвы только в 2022 году уже в составе новой линии. Корреспондент РИАМО выяснила, сколько нужно времени, чтобы добраться от закрытой станции «Варшавская» Каховской линии до двух веток метро в утренний час пик.

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«Варшавская» – эпицентр закрытия

В этой ситуации больше всего пострадали жители районов Нагорный и Москворечье-Сабурово, на границе которых располагается закрытая станция «Варшавская». Пожалуй, никто из жителей столицы не лишался метро на такой длительный срок – три года. Теперь жителям этих районов придется пользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до станции «Каширская» Замоскворецкой линии или до станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской ветки (соединена с закрытой «Каховской»).

До «Варшавской» в утренний час пик добраться просто. Мой путь лежал со станции «Каширская» зеленой ветки. Уже на станции пассажиров встречают сотрудники метрополитена в оранжевых жилетах, которые сообщают в громкоговоритель о закрытии линии. На каждом столбе станции – напоминания о том, что посадки нет, указатели к маршрутам КМ и схемы остановок. Разобраться довольно просто – остановка КМ выделена на схеме толстой синей линией. Но к схемам народ не подходит, предпочитая живую обратную связь. Сотрудники транспортной службы подсказывают, как выйти к автобусам.

На выходе со станции еще один сотрудник в оранжевом указывает путь: нужно перейти пешеходный переход – и по подходящим синим автобусам можно понять, где находится остановка. Остановка полна людей, КМ подходят практически друг за другом. Народ возмущается: «Ну хоть бы пометили остановку как-то – непонятно, что это именно для КМ». И действительно, это обычная остановка для общественного транспорта, настилов нет, сотрудников «Мосгортранса» я не увидела.

В колонне автобусов КМ есть один необычный: «Внимание! За рулем стажер». Группа парней смеется: «Не хочешь на учебном прокатиться?» Но желающих нет, и люди заходят в автобус перед учебным. Несмотря на то, что людей на остановке много, в салоне автобуса довольно свободно, и настроение у пассажиров хорошее.

В 08:06 мы отъезжаем от «Каширской». В окна светит солнце, и автобус едет быстро. Наблюдаю за дорогой: в обратную сторону движение затруднено. Варшавское шоссе едет, но как-то неохотно. А мы тем временем практически летим, и в 08:15 автобус уже приезжает на «Варшавскую». Почти весь салон выходит на остановке, несмотря на то, что КМ едет дальше, до станции «Каховская».

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Двадцать минут до «Каширской»

Около закрытой станции – стенды со схемами остановок и сотрудники метрополитена в оранжевых жилетах. Коллеги-журналисты уже оккупировали закрытый вход и рассказывают о последних событиях. Я бегу на остановку КМ в сторону «Каширской», чтобы понять, как долго добираться обратно. Переход станции «Варшавская» работает, по нему можно перейти на другую сторону улицы и найти автобусы в сторону «Каширской».

Удивляюсь, увидев пустую остановку. Автобус КМ стоит с людьми. Я спрашиваю у сотрудника «Мосгортранса» в зеленом жилете, где же толпа. Он говорит, что интервал движения в час пик составляет 7–10 минут, – «для рабочего дня это немало». Но сейчас автобусы идут друг за другом и справляются с мощным пассажиропотоком. «Пока толпы не было», – сообщает работник транспортной организации. Охотно ему верю, ведь в салоне довольно просторно. Постояв две минуты, мы двигаемся в 08:21 в сторону «Каширской».

Едем мы довольно медленно из-за плотного движения. После короткого тоннеля возникает момент, когда дорога пустует, но наш автобус стоит. Сотрудник «Мосгортранса» говорит, что автобусы едут по выделенной линии, но ее я не заметила. 20 минут – и мы на станции «Каширская», куда раньше можно было добраться в четыре раза быстрее. Пожилая женщина, которая живет в пяти минутах ходьбы от станции «Варшавская», на Чонгарском бульваре, сказала мне, что «20 минут против пяти минут раньше – это безобразие». В 08:41 мы приезжаем на остановку у станции. Толпы у метро нет: люди заходят в вестибюль без проблем и задержек.

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Мнение пассажиров и сотрудников «Мосгортранса»

Я возвращаюсь на «Варшавскую», чтобы понять, сколько времени понадобится для пути в другую сторону – на «Каховскую». По пути обращаю внимание на то, что общественный транспорт полон людей – совсем не как КМ. Маршрут Т71 до станции «Добрынинская» еле закрыл свои двери. Теперь путь от «Каширской» до «Варшавской» был чуть длиннее: в 08:50 я села в КМ и в 09:05 была на станции. КМ ходят отменно – один за другим, без обещанного интервала.

На «Варшавской» я спрашиваю у женщины на остановке, что она думает о закрытии линии. Она рада, что больше не живет в этом районе, как раньше, но уже успела почувствовать на себе закрытие метро. «Вчера я ночевала у подруги, и поздно вечером мы с ней заблудились, плутали тут в темноте. КМ уже не ходили, а мы же только на метро раньше добирались, общественным транспортом не пользовались. Людей жалко, но делать нечего – придется потерпеть».

А вот сотрудник «Мосгортранса», который контролирует движение в сторону «Каховской», настроен более позитивно: «У нас недовольных нет. Никто не возмущался! А сегодня еще и солнышко, все отлично». Мне бы его оптимизм: дует сильный и уже по-настоящему зимний ветер, который пробирает до костей.

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Охота на общественный транспорт и путь до «Каховской»

Между тем, пока я общалась с людьми, я пропустила КМ в сторону «Каховской» и ждала очередной уже минут семь. За это время ко мне подошло несколько человек, которые спрашивали про наземный транспорт, а не маршруты КМ. Мужчина искал 60-й троллейбус, который был помечен красным цветом на остановке. Пока мы его искали в приложении для транспорта, у меня сел телефон, а сотрудники «Мосгортранса» не знали про изменения в движении других маршрутов: могли объяснить только, где КМ и в какую сторону он идет.

В этот момент подошел КМ – и я с облегчением вздохнула. Приятным сюрпризом стало то, что в этом автобусе были гнезда для зарядки телефона прямо около сидений. Пока я заряжала телефон, спросила у своей попутчицы, что она думает о том, что метро больше нет. «Я работаю в этом районе, и, конечно, все это неудобно. Но сейчас очень хочется, чтобы в сторону «Каховской» было больше КМ – очень большой интервал». Я не могу с ней не согласиться. За семь минут и я успела замерзнуть. Но движение до «Каховской» почти такое же, как в метро – всего пять минут мне потребовалось, чтобы доехать до этой станции.

Неудобство заключается только в том, что, приехав на станцию, понимаешь, что она закрыта. Поэтому нужно еще пять минут времени, чтобы добраться до соседней «Севастопольской» по переходу и по тропинке через дома.