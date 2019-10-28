РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В подмосковном Подольске 80-летняя пенсионерка нанесла множественные ножевые ранения своей 70-летней знакомой в ходе распития алкогольных напитков, ей грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску в октябре поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Филиппова в ходе совместного распития спиртных напитков 80-летняя женщина нанесла ножевое ранение своей 70-летней знакомой, которая была госпитализирована в больницу.

«В ходе осмотра места происшествия были изъяты нож, бутылки из-под водки, на которых сохранились следы преступления. 80-летняя пожилая женщина нанесла своей знакомой множественные ножевые удары, причинившие проникающее колото-резанное ранение брюшной полости, краевое ранение тонкой кишки, колото-резаное ранение шеи, резаную рану правого предплечья», – сказала Григорян.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В отношении 80-летней женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, совершенное ею деяние относится к категории тяжких, ей грозит срок лишения свободы до 12 лет», – добавила Григорян.

По словам подозреваемой, она распивала алкоголь с 70-летней пострадавшей в течение четырех дней. Из-за возникшего конфликта она размахивала ножом и не помнит, как нанесла ранения.

Ход расследования находится на контроле Подольской городской прокуратуры.