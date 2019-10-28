РИАМО - 28 окт. Глава российского государства Владимир Путин выступил с поручением о подготовке изменений в законодательство, согласно которым в стране должна появиться уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в Сети, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Это поручение правительству РФ вошло в перечень прочих, которые глава государства дал после встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября этого года», - уточняет издание.
Ранее в ходе прямой линии с россиянами Путин выступил против либерализации «антинаркотических» статей УК. При этом президент подчеркнул, что необходимо жестко контролировать работу правоохранительных органов, чтобы они не допускали нарушений по таким делам.
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