РИАМО - 28 окт. Глава российского государства Владимир Путин выступил с поручением о подготовке изменений в законодательство, согласно которым в стране должна появиться уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в Сети, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Это поручение правительству РФ вошло в перечень прочих, которые глава государства дал после встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября этого года», - уточняет издание.

Ранее в ходе прямой линии с россиянами Путин выступил против либерализации «антинаркотических» статей УК. При этом президент подчеркнул, что необходимо жестко контролировать работу правоохранительных органов, чтобы они не допускали нарушений по таким делам.