РИАМО - 28 окт. Водитель автомобиля открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в районе 24 километра МКАД, пострадавший доставлен в больницу, стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«Произошел дорожный конфликт в районе 24 километра МКАД. По предварительной информации, конфликт произошел между двумя водителями, в ходе которого один из участников конфликта, предположительно, из газового оружия произвел выстрел в своего оппонента», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший доставлен в больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. Нападавший задержан и доставлен в отдел полиции, проводится проверка.