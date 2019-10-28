РИАМО - 28 окт. В Подмосковье и Москве закончился период аномально теплой погоды, на текущей неделе ожидаются заморозки, дождь, мокрый снег и снег, местами может начать формироваться снежный покров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

С середины недели среднесуточная температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров опустятся до отрицательных значений, что обычно происходит в районе 10 ноября. На дорогах и тротуарах будет скользко.

«В ночь на вторник, 29 октября, местами выпадут небольшие осадки в Москве при 0-2 градусах, по области при минус 2 – плюс 3 градусах местами образуется гололедица. Днем местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, максимальная температура — 4-6 градусов и 2-7 градусов соответственно», — говорится в сообщении.

Тридцатого октября ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду, осадки, на дорогах образуется гололедица. В течение суток в столице – от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градуса.

«31 октября ночью местами пройдет небольшой снег, ветер местами еще будет усиливаться до 15 метров в секунду, на дорогах гололедица, похолодает до минус 5-3 градусов в мегаполисе, в центре города — до минус 2-0 градусов и минус 8-3 градусов в регионе. Днем осадков не ожидается, температура повысится до минус 1 – плюс 1 градуса в столице и минус 3 – плюс 2 градусов в Подмосковье», — добавляется в материале.

В первый день ноября ожидаются небольшие осадки. Ночью будет минус 6-1 градус, днем — минус 1 – плюс 4. Второго ноября местами пройдет небольшой снег, ночью минус 6-1 градус, днем — минус 3 – плюс 2 градуса.