РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Сотруднице Роспотребнадзора Подольска грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

В августе 2019 года в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Подольску поступило обращение от владелицы салона красоты «Парадайз», которая сообщила, что сотрудник теротдела Роспотребнадзора требует с нее 80 тысяч рублей за непривлечение к предусмотренной ответственности.

«Полиция провела оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых сотрудник Роспотребнадзора получила от владелицы салона красоты денежные средства и была задержана полицией», – сказала Григорян.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

«Также были возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий и проведение незаконных проверочных мероприятий. Обвиняемая вину не признала, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное деяние ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет», – отметила Григорян.

Она пояснила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле Подольской городской прокуратуры.